FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Norwegen bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Verfassungstag" geschlossen.

TAGESTHEMA I

Siemens dämpft nach einem Einbruch im Geschäft mit der Automatisierung von Fabriken die Erwartungen für die Sparte, hält die Konzernprognose aber konstant. Digital Industries wird im laufenden Geschäftsjahr schrumpfen und nicht mindestens den Umsatz konstant halten, teilte Siemens mit. Der Lagerabbau in der Automatisierung bei Kunden werde sich noch bis weit in das zweite Halbjahr hinziehen. In der Infrastrukturtechnik und im Softwaregeschäft läuft es aber teils besser als erwartet. Durch ein in Summe profitables Wachstum rechne Siemens aber damit, das Ergebnis je Aktie vor Kaufpreisallokationen und ohne Effekte aus der Siemens-Energy-Beteiligung für 2023/24 wie geplant auf 10,40 bis 11,00 Euro steigern zu können.

Nachfolgend die Zweitquartalszahlen und die Konsensprognosen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2023 2Q23/24 ggVj 2Q23/24 ggVj 2Q22/23 Auftragseingang 20.451 -13% 20.045 -15% 23.638 Umsatz 19.162 -1% 19.284 -1% 19.416 Erg. nach Steuern/Dritten 2.033 -42% 1.688 -51% 3.477 Erg./Aktie 2,57 -41% 2,14 -51% 4,39 Erg./Aktie vor PPA 2,73 -40% 2,31 -49% 4,57 Auftragseingang Digital Industries 4.252 -14% 4.133 -17% 4.953 Smart Infrastructure 6.093 +10% 5.718 +3% 5.535 Mobility 3.155 -49% 3.014 -51% 6.175 Industrielles Geschäft 19.220 -14% 18.650 -16% 22.252 Ergebnis Digital Industries 741 -41% 775 -39% 1.263 Smart Infrastructure 854 +10% 833 +7% 779 Mobility 237 -4% 244 -1% 247 Industrielles Geschäft 2.513 -2% 2.677 +4% 2.577 Ergebnismarge Digital Industries 16,5 -- 17,5 -- 24,3 Smart Infrastructure 16,6 -- 16,0 -- 15,9 Mobility 8,4 -- 8,5 -- 9,2 Industrielles Geschäft 14,0 -- 14,8 -- 14,2

TAGESTHEMA II

Siemens verkauft seine Antriebssparte Innomotics für 3,5 Milliarden Euro an den US-Finanzinvestor KPS Capital Partners. Mit einem Abschluss der Transaktion wird in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024/25 gerechnet. Nach nicht bestätigten Presseberichten hatte sich auch der japanische Motorenhersteller Nidec um das Nürnberger Unternehmen bemüht. Siemens hatte Innomotics im vergangenen Sommer aus verschiedenen Einzelgeschäften formiert, die nicht zum Konzern gehörten, und für einen Verkauf abgespalten. Kern der Tochtergesellschaft mit rund 15.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 3,3 Milliarden Euro ist die Sparte Large Drives. Innomotics produziert Großantriebe und Elektromotoren.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1Q (14:00 Earnings-Call)

07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Südzucker AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:00 NL/Aegon NV, Trading Update 1Q

07:15 DE/Branicks Group (ehemals Dic Asset AG), Ergebnis 1Q

08:00 GB/BT Group plc, Jahresergebnis

10:00 DE/Adidas AG, HV

10:00 DE/Deutsche Bank AG, HV

10:00 DE/Eon SE, HV

10:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), HV

10:00 DE/Heidelberg Materials AG, HV

10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Elringklinger AG, HV

10:00 DE/Norma Group SE, HV

10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, HV

11:00 DE/1&1 AG, HV

11:00 DE/SFC Energy AG, HV

14:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q

18:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H

Außerdem im Tagesverlauf:

- DE/PVA TePla AG, Kapitalmarkttag

DIVIDENDENABSCHLAG

(Deutsche Aktien, Euro-Stoxx- und Stoxx-50 Aktien)

Aixtron 0,40 EUR Amadeus Fire 5,00 EUR Arcelormittal 0,44 EUR Bilfinger 1,80 EUR BMW Stämme 6,00 EUR BMW Vorzüge 6,02 EUR BP 0,23 GBP Daimler Truck 1,90 EUR Elmos Semiconductor 0,85 EUR GSK 0,59 GBP Jungheinrich 0,75 EUR Nexus 0,22 EUR SAP 2,20 EUR Shell 1,34 USD Symrise 1,10 EUR Unilever 1,47 GBP Vossloh 1,05 EUR Wacker Neuson 1,15 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen April Baubeginne PROGNOSE: +6,0% gg Vm zuvor: -14,7% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -4,3% gg Vm Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 221.000 zuvor: 231.000 Import- und Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Philadelphia-Fed-Index Mai PROGNOSE: 8,0 zuvor: 15,5 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,4% zuvor: 78,4%

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 18.982,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 5.340,50 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 18.726,75 +0,2% Nikkei-225 38.754,83 +1,0% Schanghai-Composite 3.132,99 +0,4% Hang-Seng-Index 19.368,42 +1,5% +/- Ticks Bund -Future 131,98 +20 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 18.869,36 +0,8% DAX-Future 18.983,00 +0,5% XDAX 18.873,21 +0,5% MDAX 27.451,38 +0,9% TecDAX 3.461,62 +1,1% EuroStoxx50 5.100,90 +0,4% Stoxx50 4.535,24 +0,3% Dow-Jones 39.908,00 +0,9% S&P-500-Index 5.308,15 +1,2% Nasdaq-Comp. 16.742,39 +1,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,78% +117

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften nach den kräftigen Aufschlägen am Vortag zunächst wenig verändert starten. Nach den günstigen US-Inflationszahlen wird die Stimmung im Handel allerdings als gut beschrieben, der Markt könnte weiterlaufen, heißt es. Die US-Verbraucherpreise waren im April einen Tick weniger stark gestiegen als erwartet, zugleich enttäuschten die wichtigen US-Einzelhandelsumsätze leicht. Es werden nun wieder zwei volle Zinssenkungen im Dollarraum für das laufende Jahr eingepreist nach zuvor ein bis zwei. Am Vormittag dürfte zunächst die Berichtssaison weiter für Bewegung in Einzelaktien sorgen. Am Nachmittag stehen dann neue US-Konjunkturdaten auf der Agenda. Veröffentlicht werden unter anderem die Import- und Exportpreise sowie Daten zur Industrieproduktion.

Rückblick: Etwas fester - Einen positiven Impuls Impuls lieferten die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise für April. Sie fielen minimal unter den Erwartungen aus und stellten somit kein Störfeuer für die Zinssenkungshoffnungen dar. Am Anleihemarkt gaben die Renditen nach. Bei einigen Einzelwerten sorgte die Berichtssaison für kräftige Kursausschläge. Der Euro-Stoxx-50 wurde etwas ausgebremst von schwachen Luxusgüteraktien, die im Sog von enttäuschenden Burberry-Zahlen verkauft wurden. Auch Ölwerte wurde verkauf (-0,9%). Der durchwachsene Ausblick von Burberry wurde mit einem Minus von 7,3 Prozent quittiert. Imperial Brands gewannen 5,7 Prozent. Trotz eines rückläufigen Absatzes steigerte der Konzern dank Preiserhöhungen Umsatz und Gewinn. Bei den Zahlen von ABN Amro (-6,1%) bemängelte RBC Capital die schwächere Entwicklung beim Kernkapital.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fester - Der DAX markierte ein neues Rekordhoch bei 18.893 Punkten. Allianz gaben nach wenig inspirierenden Zahlen und einer Beibehaltung der Jahresprognose um 0,8 Prozent nach. Commerzbank stiegen um 5,1 Prozent. Für die Analysten der Deutschen Bank schnitt die Commerzbank trotz einer höher als erwarteten Belastung in Polen beim Gewinn über den Prognosen ab. RWE (+1,9%) übertraf trotz eines deutlich geringeren Gewinns als im Vorjahr die Markterwartungen. Eon (+1,5%) steigerte entgegen den Prognosen das bereinigte operative Ergebnis leicht. Versorger gälten wie Immobilienwerte zudem als Gewinner fallender Zinsen, hieß mes im Handel. Vonovia gewannen 6,7 Prozent. Merck KGaA stiegen um 4,8 Prozent, nachdem das Unternehmen im ersten Quartal trotz Rückgängen bei Umsatz und Ergebnis besser abgeschnitten hatte als erwartet. Schott Pharma brachen um 14,7 Prozent ein. Im zweiten Quartal ist die Marge stark zurückgegangen. Dazu warnte das Unternehmen vor einer Belastung des Umsatzwachstums im kommenden Jahr durch die geringere Nachfrage eines Großkunden nach Spritzen.

XETRA-NACHBÖRSE

Evonik wurden bei Lang & Schwarz 2,7 Prozent schwächer getaxt. Die RAG-Stiftung will ihre Beteiligung an Evonik weiter reduzieren und über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren laut einem Bericht weitere rund 4,9 Prozent an Evonik verkaufen. Freenet wurden nach dem Zahlenausweis 0,3 Prozent leichter gehandelt. M1 Kliniken stiegen um 2 Prozent: "Hier gab es eine Aktienempfehlung", sagte ein Marktteilnehmer.

USA - AKTIEN

