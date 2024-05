Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Sunrise ist neuer Presenting Partner der FIS Freestyle Weltmeisterschaften 2025



16.05.2024 / 08:00 CET/CEST





Sunrise engagiert sich als Presenting Partner bei den FIS Freestyle Weltmeisterschaften, die vom 17. bis zum 30. März 2025 im Engadin stattfinden. Damit ergänzt und unterstreicht Sunrise ihren Anspruch, massgeblich zum Erfolg des Schweizer Schneesports beizutragen. Für das Organisationskomitee der Weltmeisterschaften ist somit ein weiterer Meilenstein für eine erfolgreiche Weltmeisterschaft gesetzt. André Krause, CEO von Sunrise, betont die Bedeutung der FIS Freestyle Weltmeisterschaften 2025 : «Es ist eine aufregende Veranstaltung, die Sport, Kreativität, und eine begeisterte Community vereint. Da sind wir sehr gerne dabei! Mit unserem Engagement leisten wir erneut einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Schweizer Schneesports und fördern die Popularität und den Erfolg von Disziplinen, die nicht immer im Rampenlicht stehen.» Milan Derouck, CEO der Freestyle Weltmeisterschaft, ergänzt: «Die Partnerschaft mit Sunrise als Presenting Partner ist ein Meilenstein, der uns Sicherheit in der Planung und Realisierung dieses Grossereignisses gibt. Das Sunrise Sponsoring ist ein fundamentales Element im Schweizer Schneesport, und wir sind begeistert, dass wir gemeinsam mit Sunrise ein neues Kapitel in der Geschichte des Freestyle-Sports schreiben können. Die Freestyle-Disziplinen mit ihrem intensiven Mix aus Tempo, Technik und Action passen hervorragend zum Sunrise Markenversprechen «Dream Big. Do Big».» Sunrise stellt im Rahmen der Partnerschaft auch sämtliche ICT-Dienstleistungen vor Ort sicher und gewährleistet damit die Anbindung der WM-Standorte an das Internet. FIS Freestyle Weltmeisterschaft 2025 St. Moritz Engadin Als Höhepunkt im Freestyle-Kalender findet vom 17. bis 30. März 2025 die FIS Freestyle Weltmeisterschaft 2025 St. Moritz Engadin statt. Die insgesamt 28 Entscheidungen in 15 Disziplinen finden auf dem Corvatsch, der Corviglia sowie in St. Moritz statt. Zur Weltmeisterschaft im Engadin werden rund 1'200 Athletinnen und Athleten aus 35 Nationen erwartet. Darunter auch die weltbesten Schweizer Athletinnen und Athleten wie Andri Ragettli, Mathilde Gremaud, Fanny Smith oder Noe Roth in Disziplinen wie Slopestyle, Halfpipe, Big Air, Cross, Parallel-Riesenslalom, Parallel-Slalom, Aerials und Moguls. Bild 1 (Quelle: Freestyle-WM 2025/Anna Bürki )

Bild 2 (Quelle: Freestyle-WM 2025/Ruedi Flück )

Bild 3 (Quelle: Freestyle-WM 2025/Ruedi Flück )

Bild 4 (Quelle: Freestyle-WM 2025/Stephan Bögli )





