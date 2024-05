HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera von 22 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Elektrolysespezialist habe im zweiten Geschäftsquartal einen verhaltenen Auftragseingang verzeichnet und mit Umsatz sowie operativem Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Analyst James Carmichael am Mittwochabend in seiner Nachbetrachtung. Dazu komme der gesenkte Ausblick für das Geschäft mit Alkalischer Wasserelektrolyse (AWE). Der Experte passte seine Schätzungen entsprechend an. Mehr Aufträge blieben entscheidend für das Unternehmen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2024 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000NCA0001