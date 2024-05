EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

SANHA GmbH & Co. KG mit positiver Ertragsentwicklung im Geschäftsjahr 2023



SANHA GmbH & Co. KG mit positiver Ertragsentwicklung im Geschäftsjahr 2023 Umsatzerlöse bei 121,8 Mio. Euro, 6,3 % unter Vorjahr

Rohertrag mit 67,5 Mio. Euro auf Vorjahresniveau

EBITDA steigt auf 19,5 Mio. Euro; EBITDA-Marge bei 16,0 % Essen, 16. Mai 2024 - Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK), hat im Geschäftsjahr 2023 trotz der stark rückläufigen Baukonjunktur eine erneute Ertragssteigerung erzielt. Bei Umsatzerlösen von 121,8 Mio. Euro (Vorjahr: 130 Mio. Euro) erzielte die Gruppe ein EBITDA von 19,5 Mio. Euro (Vorjahr: 15,9 Mio. Euro), was einer deutlich gestiegenen EBITDA-Marge von 16,0 % entsprach. Gründe für die Steigerung sind einerseits die Investitionen in Automatisierung und Maßnahmen zur Effizienzsteigerung in Produktion und Verwaltung der letzten Jahre sowie andererseits die strikte Kostendisziplin. Der um Währungseffekte bereinigte Rohertrag lag mit 67,5 Mio. Euro auf Vorjahresniveau. Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich um 3,0 Mio. Euro auf 14,3 Mio. Euro. Die EBIT-Marge lag damit bei 11,8 % (Vorjahr: 8,7 %). Trotz gestiegener Finanzierungskosten lag das Ergebnis vor Steuern mit 9,5 Mio. Euro ebenfalls über dem Vorjahreswert von 7,8 Mio. Euro. Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens resümiert: "Das Geschäftsjahr 2023 hat gezeigt, dass wir SANHA in den letzten Jahren resilienter und krisenfester gemacht haben. So zahlen sich die Investitionen in Automatisierung und Digitalisierung inzwischen voll aus. Zudem verfügen wir heute über ein international und branchenübergreifend diversifiziertes Kunden- und Produktportfolio, in dem Deutschland nach wie vor zwar der stärkste Markt ist, größere Nachfrageschwankungen wie im letzten Jahr aber ausgleichbar sind." Für 2024 rechnet die Geschäftsführung vor dem Hintergrund der breiten Länder- und Branchendiversifizierung mit einem robusten Geschäft. Prognostiziert wird ein leicht schwächeres erstes Halbjahr und eine bei anziehender Konjunktur stärkere zweite Jahreshälfte. Insgesamt erwartet das Management im Gesamtjahr ein leichtes Wachstum beim Umsatz im unteren einstelligen Bereich sowie eine stabile EBITDA- und EBIT-Rendite. Der testierte Konzernabschluss 2023 der SANHA GmbH & Co.KG wird heute auf der Webseite der Gesellschaft unter https://www.sanha.com/Ueber-SANHA/Investor-Relations/Dokumente/ veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Pressemitteilung zur Geschäftsentwicklung zum ersten Quartal 2024 folgt am 29 Mai 2024. Über SANHA Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens werden in der Haustechnik zur Trink-, Brauchwasser-, Heizungs- und Gasinstallation verwendet, aber auch für Sprinkler-, Kühl-, Kälte- sowie Solarthermieanlagen. In diesem Markt ist SANHA die Nummer 3 in Deutschland und die Nummer 4 in Europa. Das Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist in 50 Ländern aktiv. In vier Werken, davon ein reines Edelstahlrohrwerk in Berlin und ein Edelstahlfittingwerk in Schmiedefeld bei Dresden, werden rund 10.000 Produkte, vor allem Fittings und Rohre aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff, hergestellt. Tragen Sie sich in unseren Investorenverteiler ein unter: www.sanha.com/de/ueber-sanha/anleihe Investor Relations / Presse: Fabian Kirchmann, Svenja Schneider

