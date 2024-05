Das vom Center for Applied Energy Research e. V. (CAE) koordinierte Team hat in Mainfranken eine Demonstrationsanlage in Betrieb genommen. Der ultraschnelle netzdienliche Kurzzeitspeicher gleicht Leistungsschwankungen im Bereich von Sekunden bis wenigen Minuten aus. Ziehen Wolken schnell durch den Himmel, schwankt die Leistung von Photovoltaik-Anlagen mitunter erheblich - und das in kürzester Zeit. Das kann den Netzbetrieb belasten. Eine vom Würzburger Center for Applied Energy Research e. V. (CAE) koordinierte Forschergruppe will nun mit Ultrakondensatoren kurzzeitige Schwankungen der Photovoltaik-Leistung ...

