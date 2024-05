Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar weiter zugelegt und ist auf den höchsten Stand seit etwa zwei Monaten gestiegen. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung zeitweise bis zu 1,0895 US-Dollar und damit so viel wie letztmalig Mitte März. Aktuell notiert sie bei 1,0883 Dollar wieder etwas darunter. Etwas schwächer tendiert der Euro derweil zum Franken, hält sich mit 0,9802 aber über der Marke von 98 Rappen. Auch das Dollar/Franken-Paar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...