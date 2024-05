Apple steht dieses Jahr im Vergleich zu anderen Technologiegiganten eher unscheinbar da, mit einer nahezu stagnierenden Aktienleistung. Trotz der kürzlichen Einbußen im chinesischen Smartphone-Markt, die eine 19%ige Rückgang der Verschiffungen im ersten Quartal markierten - das schlechteste Ergebnis seit 2020 -, gibt es Anzeichen für eine strategische Neuausrichtung. Apple verliert zwar an Boden gegenüber Wettbewerbern, setzt nun aber verstärkt auf Investitionen in künstliche Intelligenz (KI), eine Entwicklung die möglicherweise die iPhone-Verkäufe durch innovative Funktionen ankurbeln könnte. So hat Apple die jüngsten iPad Pros mit einem brandneuen M4-Prozessor herausgebracht, der in KI-Aspekten gegenüber Konkurrenten führend sein soll. Diese Richtung wird durch Apples gestiegene KI-Investitionen untermauert, darunter auch Akquisitionen kleinerer KI-Firmen [...]

