LUTON (dpa-AFX) - Chefwechsel beim britischen Billigflieger Easyjet: Konzernchef Johan Lundgren gibt den Posten Anfang 2025 an den bisherigen Finanzvorstand Kenton Jarvis ab, wie Easyjet am Donnerstag in Luton bei London mitteilte. Der frühere Tui-Manager Lundgren war Ende 2017 mitten im Wirbel um den Brexit an die Spitze von Easyjet gerückt und hatte die Airline ab 2020 während der Corona-Pandemie vor dem wirtschaftlichen Aus bewahrt. Sein Nachfolger Jarvis führt seit Februar 2021 die Finanzen des Unternehmens./stw/ngu/jha/