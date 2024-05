DJ Italien reduziert Beteiligung an Eni

MAILAND (Dow Jones)--Die italienische Regierung hat eine Beteiligung an Eni für 1,37 Milliarden Euro verkauft und damit ihren Anteil an dem Energiekonzern auf etwa 2 Prozent reduziert. Das italienische Ministerium für Wirtschaft und Finanzen teilte mit, dass es Aktien, die einen Anteil von 2,8 Prozent an Eni repräsentieren, für 14,855 Euro pro Stück verkauft hat, was einem Abschlag von 1,7 Prozent gegenüber dem Schlusskurs der Aktie des Unternehmens am Mittwoch entspricht. Der Verkauf wird voraussichtlich am 20. Mai abgewickelt. Das Ministerium erklärte, dass es sich verpflichtet habe, innerhalb von 90 Tagen keine weiteren Aktien des Unternehmens zu verkaufen.

May 16, 2024

