Loughborough, England (ots/PRNewswire) -- Die Brennstoffzelle des britischen Unternehmens ist eine einsatzfertige, kommerziell interessante Lösung- Großbritanniens erstes motorisiertes Brennstoffzellensystem für den Pkw-Markt entwickelt- Mit 157 kW ist der Stack leistungsstärker als alternative Pkw-Modelle- 30 % kleinerer Wärmetauscher schafft Bauramvorteile für AutomobilherstellerIntelligent Energy (IE), ein führender Hersteller von Brennstoffzellen, hat ein Wasserstoff-Brennstoffzellensystem vorgestellt, das kleiner und leistungsfähiger ist als jede andere Lösung auf dem Pkw-Markt - eine bahnbrechende Gelegenheit, der Branche eine globale, emissionsfreie Zukunft zu eröffnen.Brennstoffzellen haben das Potenzial, die mit batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (Battery Electric Vehicles, BEV) verbundenen Herausforderungen zu überwinden. Dies sind unter anderem die Abhängigkeit von begrenzten natürlichen Ressourcen, die Kapazität des Stromnetzes, die Ladezeit der Batterien und die Reichweite der Fahrzeuge. Brennstoffzellen lassen sich ebenso kostengünstig herstellen wie Verbrennungsmotoren und können aus recycelten und wiederverwertbaren Materialien hergestellt werden.Die neue IE-DRIVE Single-Stack-Plattform von Intelligent Energy wurde kürzlich in Großbritannien vorgestellt, wo sie einen von Changan Automobile zur Verfügung gestellten Geländewagen antrieb.Im Vergleich zu anderen Brennstoffzellen, die von großen Automobilkonzernen und ihren Zulieferern entwickelt wurden, bietet die Plattform erhebliche Vorteile, unter anderem:Mehr Leistung Die elektrische Bruttoleistung von 157 kW ist höher als bei allen anderen derzeit erhältlichen Single-Stack-Anwendungen für PersonenkraftwagenKleiner Dank der patentierten Direkteinspritztechnik von Intelligent Energy ist der Wärmetauscher des DRIVE bis zu 30 % kleiner als der seiner KonkurrentenEinfacher Durch das neuartige System der direkten Wassereinspritzung, das einen Befeuchter überflüssig macht, können die Anzahl der Komponenten und die Materialliste reduziert werdenEinbaufertig Es handelt sich um ein komplettes, einbaufertiges System in Form eines herkömmlichen Motors, das für die Anforderungen an eine niedrige Motorhaube von Personenkraftwagen ausgelegt ist. Es umfasst den Stack, die elektronische Steuereinheit, den Wärmetauscher und die AnlagenbilanzKommerziell rentabel Intelligent Energy prognostiziert, dass DRIVE bis zum Ende des Jahrzehnts unter den Bedingungen einer Großserienfertigung etwa 125 US-Dollar pro kW kosten wird, was billiger als BEV-Lösungen und vergleichbar mit ICE istIntelligent Energy ist nun bereit, seine Technologie in Partnerschaft mit geeigneten Automobilherstellern auf den Pkw-Sektor auszuweiten.David Woolhouse, der Vorstandsvorsitzende von Intelligent Energy, sagte: "Es wird erwartet, dass 25 % der Personenkraftwagen mit einem Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb ausgestattet sein werden, denn diese saubere Technologie ist die Zukunft. Als unabhängiges und IATF-konformes Tier-1-Zulieferunternehmen bin ich stolz darauf, dass wir eine bahnbrechende Lösung entwickelt haben, die den Markt für Pkw-Hersteller öffnen kann, die ein leistungsfähigeres System in ihre Fahrzeuge einbauen möchte."Informationen zu Intelligent Energy LimitedIntelligent Energy ist führend in der Entwicklung und Herstellung von hochmodernen Wasserstoff-Brennstoffzellen, die die Grenzen herkömmlicher batteriebetriebener Systeme überwinden.Das Privatunternehmen, das über 600 Patente verfügt, ist seit mehr als zwei Jahrzehnten innovativ in den Bereichen Automobilbau, Luft- und Raumfahrt, Energieerzeugung, Telekommunikation, Materialhandhabung und unbemannte Luftfahrzeuge (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) tätig.