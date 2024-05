Der Chairman von INGKA Holding B.V. (IKEA) und die CEOs von P&G Beauty und Currys PLC sind bei den Top-Entscheidungsträgern des europäischen Einzelhandels mit dabei, um die Zukunft des weltweiten Handels neu zu gestalten

LONDON, Vereinigtes Königreich / ACCESSWIRE / 16. Mai 2024 / Shoptalk, die führende weltweite Event-Reihe für Einzelhandel und E-Commerce, gibt heute bekannt, dass mit Lars-Johan Jarnheimer, Chairman von INGKA Holding B.V. (IKEA), Alexandra Keith, CEO, Beauty, von Proctor & Gamble (P&G), und Alex Baldock, Group CEO von Currys PLC, weitere neue Keynote-Redner auf der Mainstage der https://pr.report/9EJyUjO3 (3. - 5. Juni) vertreten sein werden. Über 4.000 Führungskräfte im oberen Management und in C-Suite-Level-Positionen, die die führenden Einzelhändler, Marken, Technologieanbieter und Investoren der Welt vertreten, werden auf der Fira Barcelona Gran Via anwesend sein, um die Zukunft des europäischen Einzelhandels neu zu definieren.

"Dieses Jahr kehren wir nach Barcelona zurück, und zwar mit einer Rekordzahl an Entscheidungsträgern - von europaweiten Einzelhändlern und Marken über große Luxus- und Modemarken wie Loewe, Cartier, Chanel, Dior, Adidas, Crocs, H&M, Gymshark, Mango, Stradivarius und SKIMS bis hin zu den marktführenden Konsumgüter- und Lebensmitteleinzelhändlern, unter anderem REWE, Coca-Cola, Mondelez International, Migros, Lidl, Sainsburys, DIA und Tesco, und jedem Segment dazwischen", erklärte Hannah Redfern, SVP, Shoptalk Europe. "Kurz gesagt ist Shoptalk Europe der Treffpunkt für Einzelhändler und Marken-Entscheidungsträger aus jeder Ecke des Ökosystems."

Mit über 170 Rednern der kühnsten und innovativsten Marken und Retailer wartet die dreitägige Veranstaltung auf der Mainstage mit Keynote-Gesprächen mit Branchenführern auf, die an der Spitze der Strategien, Themen und Technologien stehen, welche das globale Einzelhandelsökosystem betreffen, unter anderem die neuesten Entwicklungen in den Bereichen generative KI, Unified Commerce, Merchandising und vieles mehr. Zu den jüngsten Neuzugängen im Programm zählen:

- Alex Baldock, Group CEO des Omnichannel-Einzelhändlers für Elektronik und technologische Dienstleistungen, Currys PLC, der am ersten Tag unsere Keynote-Präsentationen auf der Mainstage einleiten und uns vermitteln wird, wie das Unternehmen durch innovative Dienstleistungen und Circularity-Initiativen neue technologiebasierte Wachstumsbereiche erschließt.

- Lars-Johan Jarnheimer, Chairman von INGKA Holding B.V. (IKEA), wird den ersten Tag damit beenden, dass er über wegweisende Strategien und Taktiken rund um den Aufbau und die Aufrechterhaltung einer Kultur der Innovation und Kundenzentrierung in einem global aufgestellten Unternehmen spricht. Er wird auch darüber referieren, wie man durch Zeiten beschleunigten Wandels führt und auf welche neu entstehenden Technologien er setzt, die im Bereich des Einzelhandels transformative Kraft entwickeln dürften.

- Alexandra Keith, CEO von Proctor & Gamble (P&G) Beauty, ist am zweiten Tag auf der Mainstage vertreten und erklärt, wie P&G in seinem weltweiten Portfolio leistungsstarker Beauty-Marken die Balance zwischen Tradition und Innovation hält und welche Rolle seine Marken dabei spielen, in der globalen Beauty-Kategorie Wachstum anzutreiben.

Zu den weiteren Koryphäen des Einzelhandels, die auf der Shoptalk Europe sprechen werden, zählen:

- Simone Dominici, CEO, KIKO Milano

- Daniel Gebler, Mitbegründer & CTO, Picnic

- Marcella Wartenbergh, CEO, AWWG (Pepe Jeans, Hackett, Façonnable)

- Geoffroy Lefebvre, CEO, zooplus

- Sergio Azzolari, CEO, Roberto Cavalli

- Nadine Graf, President, EMEA, The Estée Lauder Companies Inc.

- Andréa Martins, President, LATAM, Stanley1913

- Gregor Ulitzka, President, Europe, Ocado Group

- Sanjay Luthra, EVP, Managing Director Mattel EMEA & Global Head Direct to Consumer International, Mattel

- Deri Watkins, Regional President Europe & ANZ, Mars Nutrition

- Giorgio Busnelli, VP, Consumer Goods Europe, Amazon

- Ruth Díaz Barrigón, VP, Amazon Fashion Europe, Amazon

- Andrea Cappi, Chief eBusiness & Omnichannel Officer, Valentino

- Theresa Austin, Chief Marketing Officer, Clos19.com (LVMH) & Global Consumer Engagement Director, Moët & Hennessy

Die Teilnehmer an der Shoptalk Europe kommen auch in den Genuss von Meetup, dem größten und effizientesten Networking-Programm des Einzelhandels, mit voraussichtlich mehr als 25.000 Meetings, die im Laufe der dreitägigen Veranstaltung stattfinden werden.

Das vollständige Programm und weitere Informationen über Sponsoring-/Ausstellungsmöglichkeiten finden Sie unter ShoptalkEurope.com. Unsere neuesten Nachrichten und Entwicklungen können Sie auf Twitter und LinkedIn abrufen.

Über Shoptalk

Shoptalk, eine Veranstaltung der Hyve Group, ist allgemein bekannt für die Organisation der besten und am schnellsten wachsenden Veranstaltungen des Einzelhandels und bringt Tausende von Changemakern der Branche zusammen, um in beispiellosem Maße gemeinsam ein breites Spektrum von Online- und Offline-Anwendungsfällen und innovativen neuen Formaten zu diskutieren, unter anderem in Tabletalks, Hosted Meetings und Meetups. Seit 2016 definiert Shoptalk die Innovatoren-Community der Einzelhandelsbranche, indem die Messe etablierte Einzelhändler und Marken mit Direct-to-Consumer- und Tech-Startups, großen Technologie- und Internet-Unternehmen, Venture-Capital-Investoren, Immobilienentwicklern, Aktienanalysten, Medien und anderen zusammenbringt. Weitere Informationen erhalten Sie unter Shoptalk.com.

Mediensprecher:

George Morin

Direktor, Press and Partnerships, Shoptalk

mailto:George.Morin@shoptalk.com

(917) 364-8737

QUELLE: Shoptalk

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75596Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75596&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18103183-mainstage-redner-shoptalk-europe-2024-angekuendigt