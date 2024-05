Urdorf - Die Zahl der Unternehmenspleiten in der Schweiz hat in den ersten vier Monaten des Jahres im Vergleich zur Vorjahrsperiode deutlich zugenommen. Gleichzeitig wurden aber auch mehr Firmen neu gegründet. Bei über 2010 Unternehmen wurde in den Monaten Januar bis April 2024 der Konkurs eröffnet, wie der Wirtschaftsinformationsdienst Dun & Bradstreet am Donnerstag mitteilte. Das war ein Anstieg um 15 Prozent. Im ersten Quartal waren es noch weniger ...

