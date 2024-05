Hannover (www.anleihencheck.de) - Die US-Inflationsdaten sorgten sowohl an der Wall Street als auch auf dem Frankfurter Parkett für steigende Kurse sowohl bei Anleihen als auch bei Aktien, so die Analysten der Nord LB.Die US-Konsumentenpreise seien im April um immerhin 0,3% M/M gestiegen. Damit notiere die Jahresrate bei einem Wert von 3,4% Y/Y. Die CPI-Kernrate habe um 0,3% M/M und 3,6% Y/Y angezogen. Damit präsentiere sich die Inflationsentwicklung in den USA noch nicht freundlich genug, um zügige Leitzinssenkungen zu rechtfertigen. Jerome Powell werde wohl zunächst etwas auf Zeit spielen müssen, um dann mit einer sorgfältig ausgearbeiteten PR-Strategie Leitzinssenkungen erst verbal vorzubereiten - und dann auch umzusetzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...