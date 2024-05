ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland hat die Einrichtung eines gesamteuropäischen Luftabwehrsystems vorgeschlagen. Dies sagte am Donnerstag Regierungschef Kyriakos Mitsotakis in einem Interview mit dem privaten Athener TV-Sender Skai. Er habe diesen Vorschlag bereits seinen Kollegen in der EU unterbreitet. "Ich denke an ein europäisches Luftverteidigungssystem, das alle europäischen Länder, gegen jede Bedrohung schützt", sagte Mitsotakis. Es soll ähnlich wie das israelische Raketenabwehrsystems Iron Dome funktionieren. EU-Finanzinstrumente sollten für Projekte der Luftverteidigung genutzt werden./tt/DP/jha