ServiceNow Inc. expandiert weiterhin aggressiv im Markt für Unternehmenssoftware, insbesondere indem es zunehmend Personal von seinem größeren Konkurrenten, einem bekannten CRM-Software-Giganten, abwirbt. Im letzten Jahr hat ServiceNow mehr neue Mitarbeiter von diesem Konkurrenten eingestellt als von jedem anderen Unternehmen. Mehr als 240 ehemalige Mitarbeiter sind im letzten Jahr und über 820 in den vergangenen fünf Jahren zu ServiceNow gewechselt. Während ServiceNow ursprünglich auf Werkzeuge zur Unterstützung von IT-Operationen fokussiert war, hat das Unternehmen sein Angebot auf Kundenservice ausgeweitet und tritt damit in direktere Konkurrenz zu dem CRM-Spezialisten. Der Aktienpreis von ServiceNow hat sich seit Anfang 2019 vervierfacht und setzt das Unternehmen mit einem Marktwert von fast 155 Milliarden Dollar in Relation zu den 277 Milliarden Dollar des Konkurrenten. Trotz [...]

