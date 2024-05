Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktuelle Programmtexte beachten:Dienstag, 21. Mai 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Ring, eine Walzenspieluhr, ein Poster von Andy Warhol, ein Armband mit Perlen, zwei Elefantenfiguren und einen Reisekoffer von Louis Vuitton.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 22. Mai 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Goldring, zwei Designerlampen, zwei Serigrafien von Anton Stankowski, einen Flaschenkühler von WMF, eine Kasse und eine Bronzeplastik.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 23. Mai 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Mappenwerk von Ernst Fuchs, eine Brosche, eine Flasche Cognac, einen Designerspiegel, ein Collier und ein Ölgemälde von August von Brandis.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 24. Mai 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Saphirring mit Diamanten, Serigrafien von Winfred Gaul, einen Lounge-Sessel, Porzellan-Schachfiguren, eine Brosche und eine Bärenfigur.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5780591