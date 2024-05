Unterföhring (ots) -Wer isses? Diese Frage treibt Palina Rojinski, Rick Kavanian und die MaskedSinger-Fans seit Wochen um. Zum Finale bekommt das Rateteam am Samstag Unterstützung von "Wer isses?"-Spürnase Chris Tall und will mit geballter Detektiv-Expertise den drei verbleibenden Masken auf die Schliche kommen: Wer rockt als Krokodil Woche für Woche die MaskedSinger-Bühne? Wer legt als Floh große Performances hin? Wer haut als Flipflop alle aus den Latschen? Und welcher Star gibt als Letzte:r seine Identität preis und übernimmt den MaskedSinger-Pokal von Vorjahressiegerin Jennifer Weist?Natürlich kehren zum Finale auch die Couchpotato (Hugo Egon Balder), der Babylöwe (Uschi Glas), die Zuckerwatte (Annett Louisan), der Robodog (Nazan Eckes), und Elgonia (Nadja Benaissa) zurück, um gemeinsam den Abschluss der zehnten MaskedSinger-Staffel mit einem rauschenden Finale zu feiern.Seit fünf Wochen gibt das Mysterium immer neue Rätsel auf. Am Samstag gibt es für die ProSieben-Zuschauerinnen gleich eine dreifache Chance, die Maske zu enttarnen: Das Mysterium wird Duette mit den Finalisten singen und somit gleich mehrfach die Stimme präsentieren. Welcher Star verbirgt sich zum krönenden Staffelabschluss unter der Maske?Das erste Sieger-Interview gibt es wie immer exklusiv bei "Die ProSieben-Aftershow" mit Rebecca Mir, direkt im Anschluss an die Show, live auf der Bühne in Köln.Matthias Opdenhövel moderiert "The Masked Singer". Endemol Shine Germany produziert die Rätselshow für ProSieben."The Masked Singer" - das große Finale, am Samstag, 18. Mai 2024, live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Lisa Wittkephone: +49 (0) 89 95 07 -1129email: lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 -1161email: nadine.vaders@seven.oneInfos & Fotos: www.presse.prosieben.de/themaskedsingerProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5780588