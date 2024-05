GOLD Aktuell: Prognose vom 16.05.2024 | Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

GOLD

Der Goldpreis hat die berechneten Profitziele in unserer gestrigen Analyse perfekt abgeholt. Zuerst wurde das Tagesziel bei 2475 angelaufen und hat dann auch sofort reagiert und 20 - nach unten korrigiert bzw. Profite wurden mitgenommen. Nach "guten" CPI Daten hat der Goldpreis uns wieder nicht enttäuscht und hat die 2400 Marke gaaanz knapp angeteasered. Cool. So kann man Gold traden. Gold macht so richtig Spaß!

Quelle: xStation5 von XTB - Goldpreis Mai 2019: 1300 $

Gold ist heute tricky. Wenn wir uns das bullische Ziel und die Kaufzone (grüne Linie) ansehen, beide Level sind gleichweit weg (ca. 15 - Da stelle ich mir immer die Frage, was passiert zuerst! Der Preis, egal in welchem Asset bewegt sich gerne in die "einfache" Richtung - mit dem geringsten Widerstand. Heute bzw. just in diesem Moment warte ich lieber ab, die London Eröffnung hat nicht wirklich eine Richtung produziert. Am Nachmittag stehen Arbeitsmarktdaten aus Amerika an, wer weiß, vielleicht bekommen wir den Impuls erst am Nachmittag. Bis dahin freue ich mich über die gute Analyse und die einfachen Trades von gestern.

Meine persönliche Tradingregel ist, wenn der Markt sich nicht für eine Richtung entschieden hat, warum tue ich das dann?

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.