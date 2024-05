München (ots) -- Oliver Pocher lässt drei prominente Teams den Wert ausgefallener Dinge schätzen- Gäste sind unter anderem Evelyn Burdecki, Janine Kunze und Mike Krüger- Ausstrahlung der Folge "Dinge gibt's..!" am Donnerstag, den 16. Mai, um 21:15 Uhr, bei RTLZWEIIm Anschluss an "Genial daneben" lässt Moderator Oliver Pocher sechs Prominente in drei Teams gegeneinander antreten. In der Schätzrunde sitzen dieses Mal unter anderem Evelyn Burdecki, Mike Krüger und Janine Kunze. Ihre Mission: Den Wert skurriler Dinge richtig einschätzen und clever gegen die anderen Teams ausspielen. Wer am besten schätzt und die Promi-Gegner übertrumpft, holt am Ende den Sieg nach Hause. "Dinge gibt's..!" - am Donnerstag, den 16. Mai um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI.Was kostet wohl eine Tüte Luft von Dieter Bohlen? Was muss man für einen Nierenstein von "Star Trek"-Legende William Shatner bezahlen? Und wie hoch ist das Bußgeld für das Füttern von Wildschweinen? Antworten auf diese Fragen bekommen die Prominenten am Donnerstagabend von Moderator Oliver Pocher. Dieser lässt in der zweiten Folge von "Dinge gibt's..!" erneut sechs Prominente in drei Teams gegeneinander antreten.Das Spielprinzip nach dem Motto "Wer richtig schätzt, gewinnt" ist dabei simpel: Die Teams wählen reihum die Dinge aus, deren Preis sie am höchsten einschätzen. Anschließend wird pro Runde von jedem Team ein Gegenstand gesetzt. Der teuerste Wert gewinnt den Stich. Das Team, das am Ende die meisten Stiche erspielt hat, holt den Sieg nach Hause.Am Ratetisch sitzen dieses Mal Janine Kunze und Filip Pavlovic, Max und Dilara Kruse, Evelyn Burdecki sowie Teampartner Mike Krüger. Neben einem Quäntchen Erfahrung gehört hier aber vor allem ein gutes Gespür für skurrile Dinge und deren Wert zur perfekten Ausrüstung für den Sieg.Das Format wird von Fernsehmacher GmbH & Co. KG produziert.Ausstrahlung von "Dinge gibt's..!" ist am 16. Mai, um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Dinge gibt's..!":Oliver Pocher präsentiert drei prominenten Rateteams 15 skurrile Dinge. Die Teams wählen reihum die vermeintlich Teuersten davon aus. Anschließend wird von jedem Team pro Runde eines der Dinge gesetzt. Der höchste Wert macht den Stich. Das Team, das am Ende die meisten Stiche gemacht hat, holt den Sieg nach Hause. Gäste sind unter anderem Evelyn Burdecki, Lucy von den "No Angels" und Calvin Kleinen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5780603