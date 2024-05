DJ Roche-Studie zu Abnehm-Spritze zeigt frühe Erfolge

Von Adria Calatayud

FRANKFURT (Dow Jones)--Roche hat mit einem Medikamentenkandidaten in einer frühen klinischen Studie bei Erwachsenen mit Fettleibigkeit positive Ergebnisse bei der Gewichtsabnahme erzielt. Das Unternehmen hat sich durch den Kauf von Carmot Therapeutics in das Rennen um Medikamente zur Behandlung von Fettleibigkeit und Diabetes eingeklinkt, um sich ein Stück vom Markt zu sichern. Der Medikamentenkandidat zur Behandlung von Fettleibigkeit, den Roche im Rahmen des Carmot-Deals erworben hat - bekannt als CT-388 -, zeigte in einer Phase-1-Studie positive Ergebnisse, indem er bei gesunden Erwachsenen mit Fettleibigkeit im Vergleich zu Placebo zu einem deutlichen Gewichtsverlust führte, so das Unternehmen.

Das Medikament, eine einmal wöchentlich subkutan injizierbare Substanz, die für die Behandlung von Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes entwickelt wird, wurde gut vertragen und es wurden keine neuen oder unerwarteten Sicherheitssignale festgestellt, so Roche. Die Ergebnisse der Studie unterstreichen das Potenzial des Medikaments, sich zu einer Therapie mit dauerhafter Gewichtsabnahme und Blutzuckerkontrolle zu entwickeln, sagte Levi Garraway, Chief Medical Officer und Leiter der globalen Produktentwicklung von Roche. Obwohl die Daten der Phase 1 ermutigend sind, hat Roche noch einen weiten Weg vor sich, und es werden wahrscheinlich weitere Details benötigt, um die Position und das kommerzielle Potenzial des Medikaments in einem hart umkämpften Markt zu beurteilen, schreiben die Analysten von Jefferies.

May 16, 2024 04:04 ET (08:04 GMT)

