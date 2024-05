EQS Newswire / 16.05.2024 / 11:15 CET/CEST

SINGAPUR - Media OutReach Newswire - 16. Mai 2024 - UXLINK , eine revolutionäre Web3-Social Infrastructure-Plattform kündigte heute an, dass sie eine Partnerschaft mit OKX Web3 Wallet eingegangen ist. Ziel dieser Partnerschaft ist die Einführung einer flächendeckenden Marketingkampagne. Über die Kampagne, die am 10. Mai 2024 starten soll, erhalten qualifizierte Benutzer exklusiven Zugriff auf die Vorteile der UXLINK NFT Whitelist, die an Airdrops von $UXLINK Token gebunden sind. Diese einzigartige Partnerschaft umfasst zudem gemeinsame Airdrops in mehr als 50 Ökosystemprojekten von UXLINK.





Die OKX Web3 Wallet ist eine sichere, dezentrale Multi-Chain-Wallet, die ihren Benutzern beispiellosen Zugriff auf über 1.000 dApp-Protokolle bietet. Sie enthält eine Vielzahl von Funktionen wie Multi-Chain- und Cross-Chain-DEX, Yield Farming, NFT Marketplace sowie dApp-Discovery und ermöglicht eine reibungslose Navigation durch das Web3-Universum. Dank ihrer Kompatibilität mit verschiedenen Netzwerken wie Ethereum, Arbitrum, OKC, BSC und Aptos können ihre Benutzer die vielfältigen Angebote dieser dezentralen Welt reibungslos in Anspruch nehmen.



Als weltweit führende Web3-Social Infrastructure-Plattform gelingt es UXLINK, die sozialen Interaktionen im Zeitalter des Web3 ganz neu zu definieren. Sie verfügt über mehr als 5 Millionen registrierte Benutzer und fast 100.000 aktive Gruppen. Mit ungefähr 1 Million täglichen aktiven Benutzern auf der dApp und 200.000 täglichen aktiven On-Chain-Nutzern gilt UXLINK auch weiterhin als Wegbereiter für soziale Interaktionen im Web3.



Mit dieser synergistischen Partnerschaft zwischen der riesigen sozialen Infrastruktur von UXLINK und den robusten Wallet-Funktionen von OKX beginnt eine neue Ära an Möglichkeiten in der Welt von DeFi. Gemeinsam ermöglichen sie kollaborative Airdrops in mehr als 50 Projekten innerhalb des UXLINK-Ökosystems und fördern damit Innovation und Zusammenarbeit innerhalb der Web3-Community. Diese Partnerschaft wird damit zum Beleg für die transformative Kraft, die aus einer Zusammenarbeit im Web3-Raum entstehen kann.



Für die Benutzer ergeben sich aus dieser Zusammenarbeit zwischen UXLINK und OKX erhebliche Vorteile, einerseits dank der neuen Möglichkeiten mit Web3 und andererseits durch den Zugang zu einer dezentralen Finanzierung mit grenzenlosem Potenzial. Beim Überschreiten solcher Grenzen sind Initiativen und Kooperationen, die von der Gemeinschaft selbst ausgehen, von größter Bedeutung. Sie prägen die zukünftige Landschaft des Web3 und fördern positive Veränderungen weltweit.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Über UXLINK UXLINK ist die größte Web3-Social Infrastructure-Plattform für Nutzer und Entwickler, um Krypto-Assets auf eine einzigartige soziale und gruppenbasierte Weise zu entdecken, zu verteilen und mit ihnen zu traden.



Mint UXLINK NFT: https://dapp.uxlink.io/uxnft



Kontaktinformationen

UXLINK Web: https://www.uxlink.io/

UXLINK Twitter: https://twitter.com/UXLINKofficial

UXLINK Telegram: https://t.me/uxlinkofficial

News Source: UXLINK

