Chart des Tages | USDJPY (16.05.2024)

Japans Wirtschaft ist im ersten Quartal 2024 stärker geschrumpft als erwartet, mit einem annualisierten Rückgang von 2,0 - gegenüber dem erwarteten Rückgang von 1,5 - so die vorläufigen BIP-Daten des Kabinettsbüros. Dieser deutliche Rückgang spiegelt den Druck des anhaltend schwachen Yen wider, der sich weiterhin negativ auf die Verbraucher auswirkt. Vor allem der private Verbrauch, der mehr als die Hälfte der japanischen Wirtschaft ausmacht, ging um 0,7 - zurück und lag damit deutlich über dem erwarteten Rückgang von 0,2 - Dieser Rückgang ist das vierte Quartal in Folge, in dem die Verbraucherausgaben sinken, die längste Serie seit 2009. Auch die Investitionsausgaben gingen um 0,8 - zurück, womit sich das Wachstum des vorherigen Zeitraums umkehrte und der erste Rückgang seit zwei Quartalen zu verzeichnen war.

Vierteljährlicher Rückgang: Das BIP schrumpfte um 0,5% gegenüber dem vorherigen Quartal, verglichen mit einem erwarteten Rückgang von 0,4%.

Privater Konsum: fiel um 0,7%, ein deutlicherer Rückgang als die erwarteten 0,2%, und markiert das vierte Quartal in Folge mit einem Rückgang - die längste Serie seit 2009.

Investitionsausgaben: Sie gingen um 0,8% zurück, der erste Rückgang nach zwei Quartalen des Wachstums.

Exporte: Mit einem Rückgang von 5,0 - gegenüber dem vorherigen Quartal war dies der stärkste Rückgang seit dem zweiten Quartal 2020...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.