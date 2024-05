Tim Bröning wird Ende Mai aus der Geschäftsleitung der Fonds Finanz Maklerservice GmbH ausscheiden. Er bleibt dem Münchener Maklerpool als Mitglied des Beirats erhalten. In dieser Funktion soll er sich insbesondere in Kapitalmarktthemen einbringen. Tim Bröning, Mitglied der Geschäftsleitung der Fonds Finanz Maklerservice GmbH und derzeitiger Leiter Non-Insurance, wechselt zum 01.06.2024 in den Beirat des Unternehmens. Bröning übergibt Ende Mai seine Aufgaben im operativen Geschäft des Maklerpools ...

