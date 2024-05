Die 5,6-Megawatt-Anlage schwimmt auf einem Baggersee am Niederrhein. Sie versorgt ein lokales Kieswerk des Betreibers Holemans. Das Unternehmen hat rund fünf Millionen Euro investiert. Das niederrheinische Unternehmen Holemans hat an seinem Kieswerk Ellerdonk bei Wesel eine schwimmende Photovoltaik-Anlage mit 5,6 Megawatt Leistung in Betrieb genommen. Eigenen Angaben zufolge handelt es sich dabei um das größte Floating-PV-Projekt in Nordrhein-Westfalen. Die Anlage nimmt eine Fläche von gut drei Hektar ein. Der Genehmigungsprozess hat sich über vier Jahre hingezogen. Der erzeugte Strom dient der ...

