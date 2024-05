FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.05.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES EXPERIAN PRICE TARGET TO 4200 (3600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TRAVIS PERKINS TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL W,) - PRICE TARGET 1050 (760) P - BERENBERG CUTS TREATT PRICE TARGET TO 580 (700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 195 (185) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS VANQUIS BANKING GROUP TARGET TO 85 (88) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BRITVIC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1080 (1040) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1140 (1300) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES KELLER GROUP TARGET TO 1550 (1400) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1450 (1635) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2350 (2300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS JADESTONE ENERGY PRICE TARGET TO 40 (45) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SERICA ENERGY PLC PRICE TARGET TO 225 (260) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CAPRICORN ENERGY PRICE TARGET TO 175 (150) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES DIVERSIFIED ENERGY PRICE TARGET TO 1015 (1000) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ENERGEAN PRICE TARGET TO 1350 (1250) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ENQUEST ENERGY PRICE TARGET TO 17 (14) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES GENEL ENERGY PRICE TARGET TO 110 (100) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 158 (154) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 875 (700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 30 (27) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 320 (330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - REDBURN STARTS DOMINO'S PIZZA WITH 'SELL' - PRICE TARGET 300 PENCE - REDBURN STARTS GREGGS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 3280 PENCE - RPT/DZ BANK RAISES FAIR VALUE FOR VODAFONE TO 80 (70) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 750 (971) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 77 (75) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

