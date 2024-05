Borussia Dortmund hat in dieser Woche Lars Ricken als neuen Sportchef vorgestellt. Der 47 Jahre alte ehemalige Nationalspieler war im April überraschend vom Direktor des Nachwuchsleistungszentrums befördert worden und übernimmt künftig Aufgaben des langjährigen Clubchefs Hans-Joachim Watzke, der Ende 2025 ganz aus der Geschäftsführung ausscheidet. Wie anspruchsvoll sein neuer Job werden kann, bekommt Ricken gleich in den ersten Tagen zu spüren. So gilt es, Umbaupläne für den Kader zu finalisieren. ...

