Nach der monatelangen Rally ist die Aktie von Rheinmetall zuletzt in eine Konsolidierung übergegangen. Zudem hat der Rüstungskonzern und Autozulieferer mit den Quartalszahlen die Erwartungen am Markt knapp verfehlt. Dennoch: Die Aussichten sind unverändert gut. Am Donnerstag startet der DAX-Titel wieder die Erholungsbewegung.Mit Umsatz und operativem Gewinn hat Rheinmetall die Erwartungen im ersten Quartal leicht verfehlt. Traditionell ist der Jahresauftakt beim DAX-Konzern aber ohnehin saisonal ...

