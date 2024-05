EQS-Media / 16.05.2024 / 11:36 CET/CEST



Henien, eine Marke, die sich der Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden verschrieben hat, unterstreicht die entscheidende Bedeutung gesunder Ernährungsgewohnheiten in Anbetracht der alarmierenden Daten über die Risiken, die verarbeitete Lebensmittel für das menschliche Leben und den Planeten darstellen. Istanbul - In einer Welt, die mit den Folgen übermäßig verarbeiteter Lebensmittel zu kämpfen hat, werfen die Erkenntnisse des Weltwirtschaftsforums (WEF) ein Schlaglicht auf eine dringende Realität: Ungesunde Ernährungsgewohnheiten stellen eine erhebliche Bedrohung für das menschliche Leben und den Planeten dar. Henien, eine Marke, die sich der Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden verschrieben hat, stellt sich dieser Herausforderung, indem sie sich für natürliche, zusatzstofffreie Lebensmittel einsetzt, die Langlebigkeit und Vitalität fördern. Das Unternehmen, das die Autoklavtechnologie zur Verlängerung der Haltbarkeit einsetzt, plant, in neue Märkte zu expandieren, wobei der Schwerpunkt auf mehreren europäischen Ländern liegt. Halil Üsame Kullemci, Generaldirektor von Henien, unterstreicht den Ernst der Lage: "Die Daten des Weltwirtschaftsforums sind ein Weckruf für Einzelpersonen und Nationen gleichermaßen. Bei Henien haben wir uns verpflichtet, den Verbrauchern Produkte anzubieten, bei denen Gesundheit, Geschmack und Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen. Unser Ziel ist es, den Einzelnen in die Lage zu versetzen, informierte Ernährungsentscheidungen zu treffen, die sowohl ihm selbst als auch unserem Planeten zugute kommen." Innovativer Ansatz in der Lebensmittelproduktion Das Herzstück der Mission von Henien ist der innovative Ansatz bei der Lebensmittelproduktion. Halil Üsame Kullemci erläutert: "Wir verwenden Hochdruck-Autoklaventechnologien für die Zubereitung unserer Produkte, um optimalen Geschmack, Qualität und Komfort zu gewährleisten. Unser Angebot, das von Suppen bis hin zu Hauptgerichten reicht, ist so konzipiert, dass es ohne Konservierungsstoffe über einen längeren Zeitraum haltbar ist, was es ideal für verschiedene Situationen macht, einschließlich Notfälle und Outdoor-Abenteuer." Das Engagement von Henien für die Förderung der Gesundheit geht über das Produktsortiment hinaus. Mit ihrer Initiative Henien Aid versucht die Marke, die Ernährungsunsicherheit zu bekämpfen, indem sie Bedürftigen nahrhafte Mahlzeiten zur Verfügung stellt. Halil Üsame Kullemci erklärt: "Durch Henien Aid liefern wir gesunde Lebensmittel an bedürftige Gemeinschaften und bieten ihnen Nahrung und Hoffnung. Allein während des Ramadan haben wir über 9 500 Pakete und 684 000 Behälter mit Lebensmitteln an 228 000 Menschen in 75 Städten der Türkei verteilt." Fast eine Million Mahlzeiten im Jahr 2023 verteilt Die Forschung des WEF unterstreicht die dringende Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels in den globalen Ernährungsmustern. Der ganzheitliche Ansatz von Henien bei der Produktion und Verteilung von Lebensmitteln stellt in dieser Hinsicht einen Weg nach vorn dar und bietet ein nachhaltiges Modell zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden auf globaler Ebene. Zusätzlich zu seiner jährlichen Ramadan-Aktion arbeitet Henien kontinuierlich an der Ausweitung seiner Reichweite und Wirkung. Seit seiner Gründung im Jahr 2023 hat Henien insgesamt 320.000 Mahlzeiten und 960.000 Behälter mit Lebensmitteln verteilt, was sein Engagement für die Bekämpfung der Ernährungsunsicherheit und die Förderung gesunder Ernährungsgewohnheiten widerspiegelt. Kullemci fügt hinzu: "Mit Blick auf die Zukunft freuen wir uns, unsere Pläne zur Expansion in neue Märkte bekannt zu geben. Wir bereiten uns auf die Markteinführung in verschiedenen Märkten vor, wobei wir uns besonders auf Länder wie Indonesien und mehrere europäische Länder konzentrieren. Durch die Ausweitung unserer Präsenz wollen wir unsere nahrhaften Produkte für Gemeinschaften auf der ganzen Welt besser zugänglich machen." Kontakt: Halil Üsame Kullemci - info@henienaid.com.tr

