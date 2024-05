NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche nach Studiendaten eines jüngst übernommenen Kandidaten gegen Fettleibigkeit auf "Hold" mit einem Kursziel von 240 Franken belassen. Diese seien günstig ausgefallen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es liege aber noch ein weiter Weg vor einer möglichen Zulassung. Zudem sei das Potenzial in dem hart umkämpften Markt schwer abzuschätzen. Es bleibe abzuwarten, ob sich die hohen Kosten für den Wirkstoff rechnen werden./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2024 / 02:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2024 / 02:32 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012032048

