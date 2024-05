Weiterstadt (ots) -› Selbstzünder mit 2,0 Liter Hubraum leistet 110 kW (150 PS) (Karoq 2,0 TDI DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,1 - 5,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 133 - 143 g/km, CO2-Klasse: D - E, vorläufige Werte) und ist mit Frontantrieb und automatischem 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) kombiniert› Neue Motor-Getriebe-Variante steht für die Ausstattungen Selection und Sportline sowie für das Sondermodell Drive zur Wahl› Einstiegspreis für den Karoq Selection mit dem 2,0 TDI DSG 110 kW (150 PS) liegt bei 40.560 EuroŠkoda ergänzt die Motorenpalette des Kompakt-SUV Karoq um den 2,0 TDI mit 110 kW (150 PS) inklusive Frontantrieb und 7-Gang-DSG. Bislang gab es den Diesel dieser Leistungsstufe nur in Kombination mit Allrad (Karoq 2,0 TDI DSG 4x4 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,0 - 6,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 131 - 169 g/km, CO2-Klasse: D - F). Damit bietet Škoda den Karoq jetzt mit sechs Motor-Getriebe-Varianten an.Der Dieselmotor zählt zu den EA288EVO-Aggregaten und verfügt über ein SCR-System mit Twindosing-Technologie für einen geringeren Stickoxid-Ausstoß. Dabei wird AdBlue® in zwei hintereinander angeordneten Reduktionskatalysatoren eingespritzt - einer ist motornah im Abgasreinigungsmodul verbaut, der zweite weiter entfernt vom Motor am Fahrzeugunterboden angeordnet.Karoq Selection in Kombination mit neuem Motor ab 40.560 Euro erhältlichŠkoda bietet die neue Motor-Getriebe-Kombination für alle Varianten des Kompakt-SUV an. Der Karoq Selection beginnt mit dieser Motorisierung bei 40.560 Euro. Diese Ausstattung umfasst unter anderem Scheinwerfer und Heckleuchten in LED-Technologie, die Zweizonen-Klimaanlage Climatronic, das Digital Cockpit, Verkehrszeichenerkennung und Parksensoren hinten. 17-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Scutus, Spurhalteassistent und Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung gehören ebenso zum Serienumfang. Als Sondermodell Drive steht der Karoq inklusive der neuen Motorenkombination ab 42.010 Euro zur Verfügung. Der betont sportlich designte Karoq Sportline startet mit dem neuen Diesel ab 45.090 Euro.Alle Informationen zu Ausstattungen und Motor-Getriebe-Optionen des Karoq hält die Website skoda-media.de bereit.Karoq - Verbrauchs- und EmissionsangabenKaroq 1,0 TSI ACT 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert) 5,1 - 6,9 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert) 134 - 146 g/km, CO2-Klasse: D - EKaroq 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert) 5, 7 - 7,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert) 128 - 163 g/km, CO2-Klasse: D - FKaroq 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert) 5,6 - 7,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert) 127 - 159 g/km, CO2-Klasse: D - FKaroq 2,0 TDI 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert) 4,4 - 5,6 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert) 115 - 148 g/km, CO2-Klasse: C - EKaroq 2,0 TDI DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert) 5,1 - 5,4 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert) 133 - 143 g/km, CO2-Klasse: D - E (vorläufige Werte)Karoq 2,0 TDI DSG 4x4 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert) 5,0 - 6,4 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert) 131 - 169 g/km, CO2-Klasse: D - FŠkoda Karoq - Motor-Getriebe-Varianten und EinstiegspreiseMotorisierung, Leistung, Getriebe, Antrieb, UVP in Euro1,0 TSI ACT, 85 kW (115 PS), 6-Gang manuell, Front, 32.9301,5 TSI ACT, 110 kW (150 PS), 6-Gang manuell, Front, 35.1801,5 TSI ACT, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, 37.1702,0 TDI, 85 kW (115 PS), 6-Gang manuell, Front, 36.2602,0 TDI, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, 40.5602,0 TDI, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, 4x4, 42.960Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5780790