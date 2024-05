LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Deutsche Telekom nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Die Bonner hätten insgesamt solide Resultate vorgelegt, wenngleich der Barmittelzufluss niedriger als erwartet ausgefallen sei, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf der anstehenden Analystenkonferenz zu den Zahlen dürften die jüngst angekündigten Investitionen in den US-Glasfaserausbau sowie die anhaltenden Tarifverhandlungen in Deutschland stehen./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2024 / 06:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2024 / 06:10 / GMT





ISIN: DE0005557508

