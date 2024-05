Die Multitude SE, deren Vorstandmitglied Lasse Mäkelä das Unternehmen in dieser Woche auf der Equity Forum- Frühjahrskonferenz in Frankfurt am Main repräsentierte, leitet ein schriftliches Verfahren ein, um Änderungen an den Anleihebedingungen ihres Nordic Bonds 2022/25 (ISIN NO0012702549) vorzunehmen. Dabei geht es in erster Linie um die geplante Sitzverlegung des Unternehmens von Finnland in die Schweiz - mit Zwischenstopp in Malta.

Hintergrund: Die finnische Rechtslage verbietet eine direkte Unternehmens-Verlagerung von Finnland in ein Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ...

Den vollständigen Artikel lesen ...