Commencis LLM wurde mit Hochleistungs-GPUs und maßgeschneiderten Datensätzen entwickelt und bietet außergewöhnliche türkische Sprachfähigkeiten und Anpassungsmöglichkeiten für Finanzdienstleistungen, mit Skalierbarkeit über mehrere Branchen hinweg, einschließlich Luftfahrt, Versicherung und Telekommunikation. Commencis LLM wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit und die betriebliche Effizienz zu verbessern, und entspricht den höchsten Sicherheitsstandards, da es vor Ort installiert werden kann, um den Datenschutz zu gewährleisten. ISTANBUL - Commencis, ein führender Anbieter von Technologien für die digitale Transformation, hat mit Commencis LLM ein türkisch-spezifisches Large-Language-Model (LLM) vorgestellt, das für Banken und Finanzdienstleistungen entwickelt wurde. Das Modell wurde mit kundenspezifischen Datensätzen trainiert, die auf die besonderen Bedürfnisse dieser Sektoren zugeschnitten sind, und ist darauf ausgelegt, den Kundenservice zu automatisieren, Inhalte zu generieren und Daten für Nutzer und Kunden zu analysieren. Commencis LLM wurde auf der Grundlage branchenspezifischer Anforderungen und anpassbarer Datensätze entwickelt und ist in der Lage, die Benutzererfahrung in kritischen Funktionen wie Live-Support und Datenanalyse zu verbessern. Die Vielseitigkeit des Modells erlaubt es, es auch in anderen Sektoren wie der Luftfahrt, dem Versicherungswesen und der Telekommunikation sowie dem Bank- und Finanzwesen anzupassen. Das Sprachmodell wurde nach den höchsten Datenschutz- und Sicherheitsstandards entwickelt und wird mit einer Vor-Ort-Installationsoption geliefert, die es Unternehmen ermöglicht, Commencis LLM mit voller Sicherheit innerhalb ihrer eigenen Infrastruktur zu nutzen. Sprachmodell mit hochentwickelten türkischen Sprachkenntnissen Commencis LLM ist das Produkt umfangreicher Forschungs- und Datenproduktionsaktivitäten zu Sprachmodellen wie Llama 2, Mistral, Zephyr und OpenChat 3.5. Während der Entwicklung führte das Commencis-Entwicklungsteam über drei Monate hinweg umfangreiche Optimierungen auf den Hochleistungs-GPUs (Graphics Processing Units) von Amazon Web Services durch. Das Ergebnis ist ein Sprachmodell mit hochentwickelten Türkischkenntnissen, das als virtueller Assistent in der Lage ist, auf Benutzeranfragen zu reagieren und Frage-Antwort-Funktionen in verschiedenen Bereichen, insbesondere im Bank- und Finanzwesen, zu übernehmen. Firat Isbecer, Mitbegründer und CEO von Commencis, sagte: "Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Branche haben wir mit führenden Banken und Finanzdienstleistern zusammengearbeitet und einige herausragende digitale Erfolgsgeschichten geschaffen." Kostenreduzierung für Finanzdienstleister "Commencis LLM wurde entwickelt, um sein tiefes Verständnis und seine Interaktionsfähigkeiten zu nutzen, um ein besseres Kundenerlebnis zu bieten und die Geschwindigkeit der Problemlösung bei Finanzdienstleistungen zu erhöhen. Dies wird dazu beitragen, sowohl die Kosten zu senken als auch die Qualität der aktuellen digitalen Dienstleistungsangebote der Banken zu verbessern. Mit Blick auf die Zukunft werden wir uns darauf konzentrieren, unseren Kunden zu helfen, die Kundenbindung zu erhöhen und ihnen durch Hyperpersonalisierung und schnelle Reaktionstechnologien einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen", fügte Isbecer hinzu. Commencis ist ein führender Anbieter von Spitzentechnologien für digitale Bankprodukte, Zahlungsverkehr, Identitätsüberprüfung und End-to-End-Kundenerfahrungslösungen in der Finanzdienstleistungsbranche. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz ermöglicht es Unternehmen, das Kundenverhalten besser zu verstehen, personalisierte Dienstleistungen anzubieten, Transaktionsprozesse weiter zu automatisieren und Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern. Kontakt: Ipek Akin hello@commencis.com Über Commencis Commencis verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Experience Design, Software Engineering und Cloud-Technologien. Wir stellen die Digitalisierung in den Mittelpunkt und transformieren Unternehmen, um in einer anspruchsvollen digitalen Welt erfolgreich zu sein und relevant zu bleiben. Wir ermöglichen es unseren Kunden, digitale Erlebnisse zu entwerfen und zu erstellen, stärkere und bedeutungsvollere Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen und mit Cloud-Lösungen Agilität und Skalierbarkeit zu erreichen. Unsere Produkte und Lösungen werden von führenden Marken in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Fluggesellschaften und Einzelhandel in mehr als 20 Ländern eingesetzt. Mit 500 Mitarbeitern in unseren Büros in Istanbul, London und Berlin unterstützen wir unsere Kunden rund um den Globus dabei, die nächste Evolutionsstufe einzuleiten und den Weg für eine florierende digitale Gesellschaft zu ebnen. Erfahren Sie mehr unter www.commencis.com

