Die Summitas Gruppe übernimmt die Seeliger & Co. GmbH mit Sitz in Eichenau bei München. Mit dem Erwerb des Versicherungs- und Finanzmaklers stärkt die Summitas Gruppe ihre regionale Präsenz in München und erweitert das Produkt- und Kundenportfolio. Nach vier Transaktionen im März dieses Jahres hat die Summitas Gruppe eine weiteren Zukauf bekannt gegeben: Die Gruppe hat den Versicherungs- und Finanzmakler Seeliger & Co. GmbH mit Sitz in Eichenau bei München erworben. Wie die Summitas Gruppe weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...