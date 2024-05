LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 183 auf 205 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen belegten ein starkes Ergebniswachstum, da der Rückversicherers seine Rücklagen nicht habe aufstocken müssen, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstum sowie die Gewinne in der Lebens- und der Krankenversicherung hätten hingegen ein wenig enttäuscht. Hannover Rück dürfte wegen der defensiven Aufstellung in einer Hurrikan-Saison weniger schwankungsanfällig sein als die Konkurrenz. Mehr Potenzial bei der Bewertung und den Kapitalausschüttungen habe aber Munich Re./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2024 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2024 / 03:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008402215

