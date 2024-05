Hallo zum "eMobility update". Die Sendung wird Ihnen diese Woche präsentiert von tesa, Ihrem Partner für technische Klebelösungen in der Batterie! Im Programm haben wir heute das Refresh des Kia EV6 und den Produktionsstart des Porsche E-Macan in Leipzig. Zudem gibt's Gerüchte über ein Elektro-SUV von Xiaomi. 1 - Porsche startet Serienfertigung des E-MacanPorsche stellt in seinem Werk in Leipzig ab sofort auch Elektroautos in Serie her. Rund 600 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...