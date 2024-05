US-Inflation schwächt sich ab - Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen

Werbung







Die sinkende Inflation im April könnte eine geldpolitische Lockerung durch die US-Notenbank in diesem Jahr wieder wahrscheinlicher machen. Damit haben die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen wieder zu Bestmarken bei den US-Indizes geführt.



In den USA hat sich der Preisauftrieb nach einigen Monaten mit überraschend hohen Inflationsdaten abgeschwächt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise um 3,4 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch vorbörslich vermeldete. Im März betrug die Teuerungsrate noch 3,5 Prozent. Die Kerninflationsrate fiel von 3,8 auf 3,6 Prozent. Dabei hat die Entspannung der Verbraucherpreise - und damit einhergehend die Hoffnungen auf Zinssenkungen - die Indizes an der Wall Street auf neue Allzeithochs getrieben. Die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell versuchten jüngst mit erhöhten Zinsen die Teuerungsrate auf den Zielwert von 2 Prozent zu drücken. Insbesondere der zuletzt stockende Rückgang der Inflation hatte die Märkte dazu veranlasst, ihre Prognosen für baldige Zinssenkungen der Fed zu verschieben.









Das Werkzeug für Aktien- und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC