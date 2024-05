Berlin (ots) -Europäische Politik wird in den und von den EU-Institutionen entschieden - umgesetzt wird sie aber vor allem auf regionaler Ebene in den Ländern und Kommunen. Das Informationsportal "Europa vor Ort" der Vertretung der Europäischen Kommission präsentiert gut drei Wochen vor der Europawahl am 9. Juni konkrete Auswirkungen europäischer Politik in den deutschen Regionen. Für alle 16 Bundesländer stehen aktuelle Informationen zur EU-Förderung, EU-Anlaufstellen oder EU-geschützte regionale Spezialitäten bereit.Zu Europa vor Ort gelangen Sie hier (https://germany.representation.ec.europa.eu/nachrichten-und-veranstaltungen/europa-vor-ort-ihrem-bundesland_en).Eine Karte mit EU-geförderten Projekte mit Suchfunktion nach Region finden Sie hier (https://kohesio.ec.europa.eu/de/).Weitere Informationen:Europa vor Ort in Baden-Württemberg (https://germany.representation.ec.europa.eu/europa-vor-ort-baden-wurttemberg_de?prefLang=en)Europa vor Ort in Bayern (https://germany.representation.ec.europa.eu/europa-vor-ort-bayern_de?prefLang=en)Europa vor Ort in Berlin (https://germany.representation.ec.europa.eu/europa-vor-ort-berlin_de?prefLang=en)Europa vor Ort in Brandenburg (https://germany.representation.ec.europa.eu/europa-vor-ort-brandenburg_de?prefLang=en)Europa vor Ort in Bremen (https://germany.representation.ec.europa.eu/europa-vor-ort-bremen_de?prefLang=en)Europa vor Ort in Hamburg (https://germany.representation.ec.europa.eu/europa-vor-ort-hamburg_de?prefLang=en)Europa vor Ort in Hessen (https://germany.representation.ec.europa.eu/europa-vor-ort-hessen_de?prefLang=en)Europa vor Ort in Mecklenburg-Vorpommern (https://germany.representation.ec.europa.eu/europa-vor-ort-mecklenburg-vorpommern_de?prefLang=en)Europa vor Ort in Niedersachsen (https://germany.representation.ec.europa.eu/europa-vor-ort-niedersachsen_de?prefLang=en)Europa vor Ort in Nordrhein-Westfalen (https://germany.representation.ec.europa.eu/europa-vor-ort-nordrhein-westfalen_de?prefLang=en)Europa vor Ort in Rheinland-Pfalz (https://germany.representation.ec.europa.eu/europa-vor-ort-rheinland-pfalz_de?prefLang=en)Europa vor Ort im Saarland (https://germany.representation.ec.europa.eu/europa-vor-ort-im-saarland_de?prefLang=en)Europa vor Ort in Sachsen (https://germany.representation.ec.europa.eu/europa-vor-ort-sachsen_de?prefLang=en)Europa vor Ort in Sachsen-Anhalt (https://germany.representation.ec.europa.eu/europa-vor-ort-sachsen-anhalt_de?prefLang=en)Europa vor Ort in Schleswig-Holstein (https://germany.representation.ec.europa.eu/europa-vor-ort-schleswig-holstein_de?prefLang=en)Europa vor Ort in Thüringen (https://germany.representation.ec.europa.eu/europa-vor-ort-thuringen_de?prefLang=en)Pressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlinTel.: 030 - 2280 2000Original-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35368/5780898