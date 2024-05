Diese Woche unterzeichnete Delivery Hero (DH) eine Vereinbarung über den Verkauf seines Foodpanda-Geschäfts in Taiwan an Uber Technologies für 950 Mio. USD (~ 873 Mio. EUR), vollständig in bar. Zusätzlich wird Uber zum Zeitpunkt der Unterzeichnung 300 Mio. USD (~ 278 Mio. EUR) in neu ausgegebene Stammaktien von Delivery Hero zu einem Platzierungspreis von 33,00 EUR pro neuer Aktie investieren. Der Abschluss der Transaktion ist für das erste Halbjahr 2025 geplant. Der diesjährige Newsflow hat zu starken Reaktionen im Aktienkurs geführt, der sich jedoch seit Februar überwiegend positiv entwickelt hat. Die Analysten von mwb research halten an ihren Schätzungen und ihrem Kursziel von EUR 52,00 fest. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Delivery%20Hero%20SE





