Die chinesische Elektroautomarke Nio hat am Mittwoch ihr erstes Fahrzeug der neuen, günstigeren Marke Onvo vorgestellt, welches in direkte Konkurrenz zum Tesla Model Y treten soll, dem weltweit meistverkauften Elektrofahrzeug. Der SUV Onvo L60, dessen Startpreis bei 219.900 Yuan (30.476 Dollar) liegt, ist etwa 12% günstiger als das Einstiegsmodel von Teslas Model Y in China. Mit der Marktpräsenz dieses neuen Modells versucht Nio gleichzeitig, ein Gleichgewicht zwischen einer herausragenden Kundenerfahrung und den Eigentumskosten zu schaffen, ähnlich wie es bei Familienautos wie der RAV4 üblich war. Der Onvo L60 soll mit einem von Nio entwickelten 900-Volt-Schnellladesystem sowie einem niedrigeren durchschnittlichen Energieverbrauch als das Model Y punkten. Zudem garantiere das Fahrzeug Zugang zu über 1.000 Batteriewechselstationen und 25.000 öffentlichen Ladestationen. Eine Expansion außerhalb [...]

