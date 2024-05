Bitcoin Alternativen: Diese 3 Coins werden Bitcoin im Jahr 2024 übertreffen!

Bitcoin hat erneut die Marke von 66.000 US-Dollar überschritten, angetrieben durch Anzeichen einer nachlassenden Inflation in den USA. Die gestrigen Daten des "Bureau of Labor Statistics" zeigen, dass die Verbraucherpreise zum ersten Mal seit sechs Monaten gesunken sind. Dies ist eine positive Nachricht für risikofreudige Investoren, da der Verbraucherpreisindex (CPI) ein wichtiger Indikator für die Entscheidungen der Federal Reserve bezüglich der Zinssätze ist. Eine Verbesserung der Inflationszahlen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen im Jahr 2024 senkt.

Infaltion seit 2021, Quelle: www.x.com

CPI Rückgang beflügelt Märkte

Laut QCP Capital, einem digitalen Vermögenshandelsunternehmen aus Singapur, hat der Rückgang der Inflationsraten einen Ausbruch bei risikobehafteten Vermögenswerten ausgelöst, was Bitcoin über die 66.000 US-Dollar-Marke getrieben hat. Derzeit beträgt der Bitcoin-Preis 66.210 US-Dollar, was einem Anstieg von 8,25 % im Vergleich zur Vorwoche entspricht. In den letzten 24 Stunden wurden Bitcoin im Wert von 83 Milliarden US-Dollar gehandelt.

ETFs unterstützen kräftig

Auch die ETFs zeigen wieder Zuflüsse: Gestern flossen insgesamt 303 Millionen US-Dollar in Bitcoin-ETFs. Diese beachtliche Summe ist ein starkes Signal für das wachsende Interesse institutioneller Investoren an Bitcoin.

Insgesamt legte das Bitcoin-Marktkapital um mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar zu, was die starke Marktreaktion auf die positiven Inflationsdaten und das erneute Vertrauen der Investoren unterstreicht.

Bitcoin ETF Flow, Quelle: https://farside.co.uk

Der Anstieg des Bitcoin-Preises hat zur Liquidierung von 49 Millionen US-Dollar an Short-Positionen geführt. Sollte Bitcoin sein Momentum beibehalten und die Marke von 66.900 US-Dollar erreichen, könnten noch mehr dieser langfristigen Short-Positionen ausgelöscht werden. Laut der CME FedWatch Tool glauben derzeit 54 % der Investoren, dass die Fed die Zinsen im September senken wird, was weitere positive Impulse für Bitcoin bedeuten könnte. Die Europäische Nationalbank hat unterdessen schon anklingen lassen, dass sie die LEitzinsen schon früher senken wollen.

Während Bitcoin weiterhin an Wert gewinnt, brodelt die Gerüchteküche um potenzielle Herausforderer, die seine Performance übertreffen könnten.

Einige potentielle Kandidaten stehen schon in den Startlöchern.

Dogeverse: Wieso er Bitcoin überrunden könnte

Dogeverse hat das Potenzial, Bitcoin zu übertreffen, dank seiner innovativen Ansätze und dem breiten Nutzen, den es bietet. Als erster Multi-Chain-Meme-Token, der auf mehreren Blockchains wie Ethereum, BNB Chain, Polygon, Base, Avalanche und Solana operiert, bietet Dogeverse eine Flexibilität, die viele andere Kryptowährungen nicht haben. Diese Interoperabilität macht es für Investoren attraktiv, da sie den Token unabhängig von ihrem bevorzugten Blockchain-Ökosystem nutzen können.

Ein weiteres starkes Argument für Dogeverse ist die starke Gemeinschaft und die Community-Events, die das Projekt organisiert. Mit einer klaren Roadmap und der Absicht, auf wichtigen Krypto-Websites wie CoinMarketCap und CoinGecko gelistet zu werden, wird Dogeverse seine Sichtbarkeit und Attraktivität nach dem Launch weiter erhöhen.

Darüber hinaus hat Dogeverse in seiner Initial Coin Offering (ICO) beeindruckende 15 Millionen US-Dollar eingesammelt, bei einem Hard Cap von 17 Millionen. Interessierte sollten sich also beeilen bevor der Hype Token der auf Solana, Base, Ethereum, Polygon, Avalanche und BNB Smart Chain gleichzeitig launchen wird.

Hier zu Dogeverse und letzte Chance zum Kauf vor dem Launch nutzen.

WienerAI: Die Zukunft des Krypto-Handels

WienerAI ($WAI) stellt einen revolutionären Schritt im Bereich des Krypto-Handels dar. Diese fortschrittliche, KI-gestützte Handelsplattform kombiniert die Welten der künstlichen Intelligenz, die Loyalität und den Spaß von Hunde-Memes und den Krypto-Handel zu einer einzigartigen globalen Bewegung. WienerAI schreibt sich auf die Fahne, nicht nur ein digitaler Vermögenswert zu sein, sondern auch der fortschrittlichste und benutzerfreundlichste Krypto-Handelsbot, der je entwickelt wurde.

Technologie und Funktionalität

WienerAI nutzt vorausschauende Technologien und bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet ist. Mit der Fähigkeit, den Markt zu analysieren und vielversprechende Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, gibt WienerAI seinen Nutzern einen klaren Vorteil. Der Bot ermöglicht nahtlose Token-Swaps zu den besten verfügbaren Preisen auf verschiedenen dezentralen Börsen und schützt gleichzeitig vor MEV-Bots, die versuchen, Gewinne zu schmälern.

Spaß mit Funktion verbinden, Quelle: https://wienerdog.ai/de

Community und Engagement

Ein weiterer Aspekt von WienerAI ist die starke Betonung auf Gemeinschaft und Engagement. Das Projekt zielt darauf ab, eine "Sausage Army" zu bilden - eine loyale Anhängerschaft, die das Projekt unterstützt und seine Botschaft verbreitet. Durch humorvolle und innovative Ansätze, wie die Schaffung eines hybriden AI/Hund/Sausage-Charakters, spricht WienerAI ein breites Publikum an.

Marktpotenzial

Mit beeindruckenden Staking-Belohnungen und einer klaren Roadmap hat WienerAI das Potenzial, eine führende Rolle im Krypto-Bereich zu übernehmen. Die Presale-Phase hat bereits über 750.000 US-Dollar eingebracht, und das Interesse wächst weiter. Die Mischung aus fortschrittlicher Technologie, einer starken Community und nachhaltigen Praktiken macht WienerAI zu einem spannenden Projekt für die Zukunft des Krypto-Handels.

Mit diesen innovativen Ansätzen und einer engagierten Gemeinschaft scheint WienerAI bereit, den Krypto-Markt zu revolutionieren und sich als führender AI-Handelsbot zu etablieren.

Hier zum Vorverkauf von WienerAI.

99Bitcoins Token: Ein Revolutionärer Ansatz im Krypto-Lernen

99Bitcoins Token ($99BTC) bringt eine neue Dimension in die Welt der Kryptowährungen. Das innovative Learn-to-Earn-Modell belohnt Nutzer für das Absolvieren von Kursen und Quizzen mit $99BTC-Token, wodurch Bildung und finanzielle Anreize geschickt kombiniert werden.

Das Konzept von 99Bitcoins ist einfach und effektiv: Nutzer erweitern ihr Wissen über Kryptowährungen durch interaktive Lernmodule und erhalten dafür $99BTC-Token. Diese Gamification des Lernprozesses motiviert und schafft eine lohnende Lernumgebung.

Große Community vorhanden, Quelle: https://presale.99bitcoins.com/

Der $99BTC-Token startet als ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain, plant jedoch eine Integration mit dem BRC-20-Standard auf der Bitcoin-Blockchain. Diese Brücke erhöht die Sicherheit und erweitert die Nutzungsmöglichkeiten im wachsenden Ökosystem dezentraler Anwendungen.

Exklusive Vorteile

Zusätzlich erhalten $99BTC-Inhaber Zugang zu speziellen Kursen, Handelssignalen und VIP-Community-Gruppen. Diese exklusiven Vorteile stellen sicher, dass Nutzer nicht nur lernen, sondern auch aktiv in die Krypto-Community eingebunden werden.

Mit über 700.000 YouTube-Abonnenten und 2 Millionen registrierten Nutzern steht 99Bitcoins auf einem soliden Fundament. Die geplanten Entwicklungen, wie die Einführung auf dezentralen und zentralen Börsen, versprechen weiteres Wachstum und eine größere Reichweite.

Hier zum Vorverkauf des 99Bitcoins Token.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.