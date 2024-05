FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Die Resultate seien eine "gemischte Tüte", schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei vor allem auf die Ziele in den Bereichen Digital Industries (DI) und Smart Infrastructure (SI), die in unterschiedliche Richtungen angepasst worden seien. Trotz schon niedrigerer Erwartungen an das Automationsgeschäft sei es ein gedämpftes Quartal gewesen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2024 / 06:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0007236101