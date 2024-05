Die gestrigen Daten zur Inflation sind zum Vormonat leicht tiefer ausgefallen als erwartet - die Märkte reagierten mit Euphorie in der Hoffnung auf eine zeitnahe erste Senkung der Zinsen (die bereits für die drittnächste Sitzung der Fed am 18.September erwartet wird laut Fed Fund Futures). Was aber sagt die US-Notenbank Fed selbst zur Frage, ob ...

Den vollständigen Artikel lesen ...