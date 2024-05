NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die seit 2008 rückläufige Energienachfrage in Europa könnte angesichts der rapiden Expansion von Datenzentren sowie des allgemeinen Elektrifizierungsprozesses eine Trendwende erfahren, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies würde sich deutlich auf die Gewinne des Energieversorgers auswirken. Seine neuen, höheren Schätzungen für Eon lägen über den Konsensprognosen./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2024 / 21:44 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ENAG999

