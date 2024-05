DJ SENTIMENT/Weniger Bullen geben dem Markt mehr Potenzial

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Optimismus unter den DAX-Anlegern hat deutlich nachgelassen, wie die neue Umfrage der Deutschen Börse zum Sentiment zeigt. Der Anteil der Bullen unter den institutionellen Anlegern ging binnen Wochenfrist um 13 Prozentpunkte auf nur noch 27 Prozent zurück. Sie wechselten vor allem in das neutrale Lager, das um 12 Prozentpunkte auf 45 Prozent wuchs. Der Anteil der Bären nahm um einen Prozentpunkt zu auf 28 Prozent.

Bei den Privaten fiel der Bullenanteil um 4 Prozentpunkte auf 45 Prozent. Da der neutrale Anteil ebenfalls zurückging, und zwar um 3 Prozentpunkte auf 17 Prozent, nahm der Bärenanteil hier um 7 Prozentpunkte zu auf 38 Prozent.

"Es fällt allerdings auf, dass die hinter dem Rückgang des Optimismus stehenden Abgaben heimischer Investoren dem DAX per Saldo nicht geschadet haben, vielleicht auch, weil die betreffenden Engagements nicht allzu groß waren", so Joachim Goldberg, der die Umfrage für den Börsenbetreiber erhebt und bewertet. Unter dem Strich habe sich die Sentiment-technische Lage des DAX etwas verbessert, so der Spezialist für Behavioral Finance. Bei Rücksetzern rechnet er ab 18.250 bis 18.200 Punkten mit Nachfrage. Für weitere Gewinne nach oben gebe es jetzt mehr Käuferpotential von der gut gefüllten Seitenlinie.

Hohe Neutralitätsquote unter US-Privatanlegern spricht für Trendbewegung

Kaum verändert hat sich verglichen mit der AAII-Umfrage vor einer Woche die Stimmung unter den US-Privatanlegern. Das Bullenlager umfasst nun 40,9 Prozent der Befragten nach 40,8 Prozent zuvor. Das neutrale Lage wuchs um einen halben Prozentpunkt auf 35,9 Prozent, das Bärenlager schrumpfte um einen halben Prozentpunkt auf 23,2 Prozent. Die vielen Neutralen würden somit auch am US-Markt schnelle Vorstöße in die eine oder andere Richtung ermöglichen, sofern sie sich denn positionieren.

May 16, 2024 07:10 ET (11:10 GMT)

