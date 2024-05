Stuttgart (www.anleihencheck.de) - In der Vorwoche ließ ein schwächer als erwarteter US-Arbeitsmarkt die Anleger von Leitzinssenkungen der US-Notenbank FED hoffen, so die Börse Stuttgart.Neue Nahrung hätten die Zinshoffnungen durch die in dieser Woche veröffentlichten US-Inflationsdaten bekommen. Die amerikanischen Verbraucherpreise hätten sich im April etwas abgeschwächt. Im Monatsvergleich hätten die Lebenshaltungskosten mit 0,3% etwas schwächer zugelegt als erwartet. Anleger würden nach diesen Zahlen von bis zu zwei US-Leitzinssenkungen im weiteren Jahresverlauf ausgehen. In Europa werde im Juni mit einer ersten Leitzinssenkung der EZB gerechnet. ...

