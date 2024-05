Fünf zentrale Botschaften haben CEO Jorma Jokela und CFO Bernd Egger bei ihrer Präsentation der Zahlen für das Auftaktquartal 2024 von Multitude: Umsatz und EBIT jeweils zweitstellig gesteigert, die Gesamtjahresprognose bestätigt, die Übernahme des dänischen Factoringspezialisten Omniveta Finance und last but not least ein - wenngleich auch relativ überschaubares - Aktienrückkaufprogramm. Alles gut also, zumal ... The post Multitude: Eine Frage der Balance appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...