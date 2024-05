Halle/MZ (ots) -



Laut dem Vorsitzenden der Linkspartei, Martin Schirdewan, ist das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) keine Alternative für Wähler im linken Spektrum. "Diese neugegründete Partei bezeichnet sich ja selbst als nicht links", sagte Schirdewan der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitagausgabe) über die Abspaltung rund um Ex-Kommunistin Wagenknecht. "Von daher ist es gut, dass die Wähler jetzt wissen: Es gibt nur eine linke Partei."



Schirdewan tritt bei der Europawahl am 9. Juni als Spitzenkandidat der Linkspartei an. "Personenkult und Nach-unten-Treten ist auf die Dauer kein Erfolgsrezept", sagte er mit Blick auf die Wagenknecht-Partei. "Uns geht es darum, dass es den Menschen besser geht nach dieser Europa-Wahl. Wie andere mit ihren populistischen Thesen abschneiden, schauen wir uns dann halt an."



