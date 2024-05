eBay, der weltweite Marktplatzführer im Online-Handel, hat kürzlich eine neue Funktion ins Leben gerufen, die es Verkäufern erleichtern soll, Kleidung zum Wiederverkauf anzubieten. Im Rahmen der Bemühungen um Nachhaltigkeit, ist es das Ziel des Einzelhändlers, den Marken und Käufern die Teilnahme an nachhaltigen Praktiken einfacher zu machen. Diese Funktion wird in die Secure by Design-Digital-ID von Certilogo integriert sein und über ein Smart-Label auf verbundenen Produkten zugänglich gemacht. Die italienische Modemarke ist das erste Unternehmen, das diese Funktion in ihren vernetzten Kleidungsstücken im Mai 2024 einsetzen wird, und eBay plant, diesen Service in Zukunft weiteren Marken mittels der digitalen ID von Certilogo zur Verfügung zu stellen. Ziel ist es, die Wiederverkaufsfunktion zu [...]

