Enphase Energy, ein führender Anbieter von Mikroinverter-basierten Solar- und Batteriesystemen, hat kürzlich seinen jährlichen Bericht zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) veröffentlicht und damit die neuesten Entwicklungen und Fortschritte in Bezug auf nachhaltige Praktiken offengelegt. Das Unternehmen, das sich durch den Verkauf hochmoderner erneuerbarer Energie-Management-Systeme für Zuhause auszeichnet, lässt erkennen, wie es Millionen Menschen den Zugang zu sauberer, bezahlbarer und verlässlicher Energie ermöglicht. Der weltweite Erfolg der innovativen Technologie von Enphase Energy zeigt sich dabei nicht nur in der breiten Marktakzeptanz ihrer Produkte, sondern auch in deren Einsatz in über 150 Ländern, mit circa 75 Millionen ausgelieferten Mikroinvertern und mehr als 4,1 Millionen implementierten Systemen.

Umweltbewusstes Handeln im Mittelpunkt

Im [...]

Hier weiterlesen